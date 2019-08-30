الحويج: يجب أن يكون للإتحاد الأفريقي دور في حل الأزمة الليبية

ليبيا – قدم وزير خارجية المؤقتة عبدالهادي الحويج التحية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي على دعمه الكامل للقضية الليبية.

الحويج قال خلال مقابلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية أمس الخميس إن الرئيس السيسي في جميع المحافل الدولية يحرص على وحدة واستقرار ليبيا وحريص على مكافحة الإرهاب مع ضرورة وجود دور قوي للقوات المسلحة والجيش لأنه لا يمكن التحدث عن دولة قوية ودولة تحافظ على حدودها بدون جيش قوي.

وأضاف أن مصر دولة محورية ومهمة، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون له دور في حل الأزمة الليبية وسيكون الاتحاد الإفريقي شريكا في حل الأزمة الليبية.

وقال وزير الخارجية إنه لا توجد إرادة حقيقية من جانب هيئة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية وهناك إرادة لإدارة الأزمة وليس لحل الأزمة،موضحا أن هناك بعض الدول حاولت استخدام منصة مجلس الأمن المعني بالسلم والأمن الدوليين ولكن كثير من الدول رفضت الإجراءات ضد الحكومة وضد القوات المسلحة فالمجتمع الدولي يعني أن معركة ليبيا هي ضد الإرهاب.

من جانب آخر،أوضح الحويج أن العمالة المصرية لها الأولوية في إعادة إعمار ليبيا حيث إن القوات الليبية تسيطر على 90% من الأراضي الليبية.

وزير الخارجية أشار إلى أن عدد العمالة المصرية في فترة التسعينات يوجد مليون و200 ألف مصري يعملون في ليبيا وتراجع العدد إلى 10 آلاف مصري فقط، موضحا أن المستهدف هو زيادة عدد العمالة المصرية إلى مليون عامل مصري موضحا أن ليبيا تحتاج إلى كل الخبرات المصرية.

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