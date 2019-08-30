في ذكرى اعتذارها..الزائدي: السفهاء يقدمون ليبيا لإيطاليا على طبق من ذهب

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، الضوء على ذكرى اعتذار إيطاليا إلى ليبيا على حقبة الاستعمار.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “في مثل هذا اليوم، قبل عقد من الزمان أُجبرت الحكومة الايطالية على الاعتذار للشعب الليبي على جرائم الحقبة الاستعمارية، وقبل رئيسها يد ابن عمر المختار في رمزية تاريخية رهيبة، وفي ذكراها الأولى أستعرض أبناء المجاهدين والفرسان الليبيين في وسط روما في رمزية أخرى سجلها التاريخ، واليوم يقدم السفهاء ليبيا لإيطاليا على طبق من ذهب، بل يعتذر لها عبد الجليل على الهواء بطريقة تثير الاشمئزاز !! ولم يخجل العملاء من تمجيد تاريخها الاستعماري، ويتأسف الخونة على طرد عائلات الضباط الفاشيست الذين نكلوا بالأباء والأجداد من ليبيا !! ليس لنا ما نقول في هذا المصاب الجلل الا، اللهم لا تؤخذنا بما يفعل السفهاء منا، وأرحمنا وأغفر لنا، وأنصرنا على الباغين، وأرحم شهدائنا الذين دافعوا عن الوطن والدين”.

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