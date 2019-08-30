عقيلة صالح: أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ مستدركا بأنه لا يمكن الوصول لأي حل حاليا أثناء المعارك.

وفي لقاء خاص مع ”إرم نيوز” أشار صالح إلى أنه عقب سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس، فسيتم تفعيل الإعلان الدستوري، الذي يقر أن مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسا للوزراء، الذي سيعرض برنامج حكومته على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين؛ مبينا أن الجيش يقوم بمهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية لحماية الدولة، وأنه الضامن للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا