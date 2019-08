إنقاذ 403 مهاجر قرب السواحل الليبية

المتوسط:

أفادت القوات البحرية الليبية، بتمكنها من إنقاذ 403 مهاجر غير شرعي خلال الثلاثة أيام الماضية، كانوا على متن (5) قوارب مطاطية وعلى مسافات متباينة بالقرب من السواحل الليبية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن هذه العمليات تأتي في ظل الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية.

