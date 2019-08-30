الشاطر: لا حوار مع سفاح ليبيا ولا بديل عن الدولة المدنية

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر تحية اكبار لمن وصفهم بـ”داعمي الدولة المدنية”، مشيراً إلى أن نتائج دعمهم أتت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة إنطونيو غوتيريس .

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الخميس تساءل :”هل ستتجه البعثة الأممية الى العمل الصحيح وتنتشل نفسها من وحل حفتر والدول الداعمة له؟”.

وأختتم الشاطر تغرديته بالقول:” مواقفنا ثابتة لا حوار مع سفاح ليبيا ولا بديلا عن الدولة المدنية” في اشارة منه إلى رفضهم للحوار بوجود القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر .