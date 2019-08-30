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الشاطر: لا حوار مع سفاح ليبيا ولا بديل عن الدولة المدنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر تحية اكبار لمن وصفهم بـ”داعمي الدولة المدنية”، مشيراً إلى أن نتائج دعمهم أتت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة إنطونيو غوتيريس .

 الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الخميس تساءل :”هل ستتجه البعثة الأممية الى العمل الصحيح وتنتشل نفسها من وحل حفتر والدول الداعمة له؟”.

وأختتم الشاطر تغرديته بالقول:” مواقفنا ثابتة لا حوار مع سفاح ليبيا ولا بديلا عن الدولة المدنية” في اشارة منه إلى رفضهم للحوار بوجود القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • صفات الاخوان عكس الواقع فالغبى عندهم يسموه الشاطر مع انه شاطط على الاخر .الاخوانى شديد الغباء عندما يتخيل هذا الشاطر انه لايزال يلبس قناع يخفى وجهه الداعشى القبيح فالكل تاكد ان الاخوان لا يؤمنون اصلا بالدولة ولا يعرفون المدنية انظر الى حكم البشير الاخوانى فساد وقمع اعاد السوان للعصر الحجرى واليوم عاد لهم الامان بقيادة عسكرية للمجلس السيادى لدولة مدنية وانظر الى اليمن الان مليشيات حزب الاصلاح الاخوانى التى تم دحرها بعد ان غدرت بالحكومة اليمنية وطعنتها فى الظهر بتحالف غير معلن مع الدواعش والقاعدة والحوثيين لمنع انتصار الشرعية ليقبضوا الثمن من قطرائيل وفى ليبيا نجد الشاطر ودبرز والمشرى والفقيه وصوان وغيرهم من المتخلفين عقليا كل ما يهمهم هدم الجيش الوطنى لضمان وجودهم فى السلطة فى ظل الفوضى ومن شان اقامة دولة مدنية مثل السوان خسارتهم للسلطة للابد فالشعب يريد دولة مدنية يحميها ويرعاها الجيش الوطنى خالية من سيطرة الخوان مثل مصر والسودان

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  • انظر ياشطط فى المرآة ستجد وجه اخوانى شيطانى قبيح كلب نن كلاب موزه حاكمة قطرائيل .وبعد ذلك ستكسر المرآة وانت تقول قل اعوذ برب الفلق من شر ماخلق . قل اعوذ برب الناس من هذا الوسواس الخناس. فالسفاح العالمى تميم يليه سلطان الدعارة اردوغان بينما المشير قائد وطنى يدافع عن كرامة الشعب الليبى ويذبح الجرذان على سفوخ غريان وغيرها فى مل مكان بينما انت من سفاح امك مع اشطر من ابوك من المجاهدين فى سبيل موزه فى احد خيام النكاح يابن السفاح

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  • عيب على شنبك تكذب ياشوشو اى مدنية تتحدث عنها انت وجماعتك المدنية انظر لمن يدعموك فى قطرائيل دويلة انقلابية لا فيها مدنية ولا عسكرية موزة فعالة لما تريد طلب من بعلها البغل حمد ان يقلب ابوه ويجلس على الكرسى ويكرشه بعد ان يسافر ويودعه فى المطار وهو يبكى دموع التماسيح وبعد ذلك اجبرته موزه على ان يسلم السلطة لابنهما تميم رغم انه له اخ اكبر منه احق بالسلطة وهو جوعان صحيح متخلف عقليا اكثر من تميم فهل هذا النموذج الانقلابى الكلابى فى قطر مدنيتكم المزعومة والنموذج الاخر للشاطط سلطان الدعارة فى تركيا دبر مسرحية هزلية للتخلص من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن الذين ساهموا من قبل فى الوصول للسلطة ثم انقلب على رفاقه المؤسسين لحزب العدالة والتنمية واتهمهم بالارهاب فى ظل قمع الصحافة وتسيس القضاء واعتقال نصف مليون مواطن تركى اما السودان فحكمها الاخوان بقيادة البشير 30 سنة قمع وفساد الى ان اسقطه الشعب والجيش الوطنى

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