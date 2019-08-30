اخبار ليبيا الان

سيالة: مطالب وقف إطلاق النار غير المشروط «تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه»

تم النشر منذُ 55 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إن هناك قوى خارجية، لم يسمها، «دعمت العدوان على العاصمة»، معقبا: «لكنه (..) فشل في سعيه للوصول إلى السلطة بقوة السلاح، بعد أن تصدت له حكومة الوفاق».

وأضاف سيالة: «المطالب بوقف إطلاق النار غير المشروط هي مساواة بين معتدي يسعى لإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة، ومعتدى عليه يسعى لإقامة الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة»، حسب كلمته أمام قمة التيكاد في طوكيو، والتي نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد سيالة، أن قوات القيادة العامة «استخدمت كافة أنواع الأسلحة، فكانت النتيجة مقتل أكثر من ألف من المدنيين، وتشريد أكثر من مائة ألف وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة».

وتابع: «حاربنا الإرهاب، وحققنا تقدما ملموسا في القضاء على عناصره، وجففنا مصادر تمويله، لكننا مازلنا نواجه أزمة أخرى هي العدوان المسلح على العاصمة طرابلس بذريعة مكافحة الإرهاب».

ورحب سيالة بموقف اليابان في اجتماع قمة مجموعة السبع بشأن الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه جاء «داعما للحل السلمي، ووقف العمليات العسكرية، شريطة أن يعود المعتدي إلى الأماكن التي انطلق منها».

وأكمل: «الشعب الليبي يستحق إدانة من يسعى للقضاء على آماله في إقامة الدولة المدنية والديمقراطية والوقوف إلى جانبه لتجاوز أزمته واستعادة أمنه واستقراره وتحقيق تنميته الشاملة والمستدامة».

اقرأ أيضا: سيالة يشارك في اجتماعات «تيكاد» للشراكة الأفريقية اليابانية

ويمثل سيالة، ليبيا في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، الذي تنعقد نسخته السابعة حاليا، بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية. وتعد «تيكاد» مبادرة من حكومة اليابان، لتعزيز الشراكة الأفريقية اليابانية، لحشد الدعم من أجل التنمية في القارة السمراء، ويشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لم يطلب احد وقف النار ياحمار .عيب على ذقنك يازبالة وانت فى هذا السن تتنفس الكذب رغم ان العالم اكد على دعم الجيش الوطنى فى محاربة الارهاب ويسخر منكم عندما تسون بين الجيش الوطنى وملشياتكم الارهابية فهل تناظرون من احد عنده ذرة عقل يقول ان قوات سوريا الديمقراطية تعتدى على الدواعش ولهذا ونتيجة غباوتكم ادار لكم المجتمع الدولى ظهره ويتعامل معكم كعصابة اجرامية الى ان تتطهر البلاد من شركم والمضحك ان هذا الزبالة مغضوب عليه حتى من اخوانه الارهابيين رغم ذقنه العيرة

    رد

  • سبحان الله فى شئون خلقه….!!
    أعتقد أن السيد سياله يعيش فى غيبوبة من أمره فعندما أستلم الوظيفة المحتكره ( الخارجية )وقرأ ما بين السطور ، وعندما أخطاء وقال:- المشير حفتر قائد جيش
    كاد أن يطرد شر طرده من حكومة الوفاق لولا أن ( السراج بيه )أعتذر عنه بأنها ( زلة لسان ) لم يقصد بها
    وتحمل كل ( الهزائب والشتائم ) وقال ( ياسويدى ردها فى غطاها )
    وها هو اليوم يؤكد للعالم وبصيفته وزير خارجية لحكومة تفرض وجودها بصحة الوجه وأتحداه كوزير ( تباع )
    بأن يعترف بما داخل قلبه ولم تكن له الشجاعة أن يفصح عن ذلك علنا
    والشعب الليبي المغلوب على أمره يعرف ذلك جيدا….!!
    لذا يا سيد سياله طالما اللسان يكذب عن القلب سوف أنك لاتجنى شئ غير صفحة رمادية يذكرك بها العمر الفانى و أسفاه على رجال ساعدوا ثم بادوا… !!

    رد