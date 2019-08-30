مساعٍ لإدماج الاقتصاد الليبي في الاقتصاد الأورومتوسطي

انطلقت في تونس ورشة عمل حول إمكانية انضمام ليبيا إلى آلية تسهيل التجارة والاستثمار الأورومتوسطية بمشاركة مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة أبو بكر شنب.

وحضر ورشة العمل مسؤولين وممثلين عن البرنامج الأوروبي لتطوير الاقتصاد الليبي المعروف بـ(بلاس – فور اي يو).

ويسعى المشاركون من خلال ورشة العمل لبحث إمكانية دمج الاقتصاد الليبي في الاقتصاد الأورومتوسطي وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية عن طريق تشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتحسين جاذبية الاقتصاد الليبي.

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