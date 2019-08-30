الحويج يدعو مصر لإعادة فتح قنصليتها في بنغازي

دعا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، الحكومة المصرية إلى إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي حتى تقوم برعاية شؤون رعاياها، مضيفا أن هناك زيارات كثيرة وتغييرا نوعيا على المستوى السياسي في مختلف المجالات، وقريبا ستفتح الكثير من القنصليات في بنغازي.

الحويج، وخلال لقائه مع إحدى القنوات المصرية قال إن المجتمع الدولي لا يتحدث عن حكومة السراج في طرابلس بل يتحدث عن وحدة واستقرار ليبيا وعن مكافحة الإرهاب، والمفاهيم المشتركة التي يحارب الجيش من أجلها، كاشفا أن الجيش في عملية تحرير طرابلس يحرص على سلامة وأمن المدنيين.

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