الجهيناوي: الوضع الحالي في ليبيا أصبح حربا بالوكالة

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن الوضع الحالي في ليبيا أصبح حربا بالوكالة، الجهيناوي وفي محاضرة ألقاها في نادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، قال إن حقيقة تقسيم ليبيا إلى قسمين دون وجود حكومة مركزية قادرة على إدارة البلاد بالكامل، تعد قضية شائكة بالنسبة لتونس، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت ملجأ للجماعات الإرهابية الفارة من سوريا ودول إفريقية أخرى.
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قناة ليبيا
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