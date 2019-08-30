العيساوي يبحث تمكين ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية

التقى وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، مع مجلس إدارة جمعية ابطال ليبيا لفاقدي الأطراف، والجمعية العمومية لها ومدير عام مركز الأطراف الصناعية في مصراتة.

وأعرب العيساوي، عن أشادته بالمجهودات الكبيرة التي تبذل من قبل إدارة الجمعية لتوفير حقوق شريحة ذوي الإعاقة، مشيرا إلى استحداث الوزارة لقسم جديد من أجل تمكين ذوي الإعاقة بالاندماج الفعلي في الدوائر الحكومية، واصفا إياه بجسر التواصل مع الشريحة لحفظ حقوقها.

بدوره تحدث مدير مركز الأطراف الصناعية الصادق الحداد، عن مساعيهم بالمركز في توطين العلاج بالداخل؛ نظرا للتكاليف الباهظة للعلاج بالخارج، مشددا على أن المركز سيوفر على الدولة الكثير من المبالغ “المهدرة” خارج الوطن بالعملة الصعبة، مؤكدا تعاقدهم مع أكبر شركة عالمية في هذا المجال، وأنهم أوفدوا بعض المهنيين لتلقي التدريبات اللازمة.

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