غوتيريش يصدر تقريرا حول ليبيا يتضمن 105 توصيات لتقديمه لمجلس الأمن

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش تقريرا حول ليبيا سيقدمه لمجلس الأمن في الجلسة المقرر عقدها مطلع سبتمبر القادم، التقرير الذي تضمن مئة وخمس توصيات يؤكد فيه غوتيريش على سيطرة المليشيات المسلحة على المؤسسات السيادية التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتدخل في عملها، كما أعرب في تقريره عن قلقه من وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب يستخدمون في القتال المحتدم في ليبيا، بالإضافة إلى تدفق الأسلحة للبلاد، مذكرا كافة الدول الأعضاء بعدم بيع الأسلحة لليبيا.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير القانونية أكد جوتيريش أن ليبيا لا تعتبر من المناطق الآمنة لنزوح اللاجئين والمهاجرين إليها، كما حث الدول على إعادة النظر في السياسات التي تؤدي إلى إعادة اللاجئين إلى الشواطئ الليبية، وذلك في إشارة إلى إيطاليا التي اتفقت مع حكومة الوفاق على إرجاع المهاجرين إلى الشواطئ الليبية.

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