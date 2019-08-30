قمة التيكاد.. سيالة: الشعب الليبي يستحق إدانة من يسعى للقضاء على آماله

شارك وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة في فعاليات قمة التيكاد في نسختها السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال سيالة، في كلمة له أمام القمة، “حاربنا الإرهاب وحققنا تقدما ملموسا في القضاء على عناصره وجففنا مصادر تمويله لكننا مازلنا نواجه أزمة أخرى، وحكومة الوفاق تمارس حقها الشرعي وواجبها في الدفاع عن العاصمة وأهلها”، بحسب تعبيره.

كما أكد سيالة، على أن المطالب بوقف إطلاق النار غير المشروط هي مساواة بين من وصفهم بـ “معتدي يسعى لإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة” و “معتدى عليه يسعى لإقامة الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة”.

وأعرب سيالة، عن ترحيبه بموقف اليابان في اجتماع (G7) الداعم للحل السلمي ووقف العمليات العسكرية، قائلا “الشعب الليبي يستحق إدانة من يسعى للقضاء على آماله في إقامة الدولة المدنية والديمقراطية والوقوف إلى جانبه لتجاوز أزمته واستعادة أمنه واستقراره وتحقيق تنميته الشاملة والمستدامة”.

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