القماطي: ترهونة ستتصدر عنوان الأخبار قريباً وحفتر سيهزم

ليبيا – قال المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي إن مدينة ترهونة التي تبعد 70 كيلو متر عن العاصمة طرابلس ستتصدر عناوين الأخبار عن ليبيا قريباً في اشارة منه إلى تحرك وشيك لمسلحي الوفاق نحو المدينة .

القماطي أشار في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر “أمس الخميس إلى أنه سيبدأ الحديث من قِبل المراقبين عن خيارات من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) المحدودة بعد هزيمته في حرب وصفها بـ” الإنتحارية”.

واختتم القماضي تغريدته بالتأكيد على أن المشير حفتر هو من أختار موعد بداية الحرب ، زاعماً بأن حكومة الوفاق قد اختارت تاريخ ومكان نهايتها،حسب زعمه.

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