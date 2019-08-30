الثني وبوشناف يشهدان مراسم تسليم معدات وآليات لعدد من مديريات الأمن

شهد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف مراسم تسليم عدد من الآليات لعدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة والإدارات المختلفة بوزارة الداخلية، من بينها سيارات الكشف عن المتفجرات وإبطالها، إضافة إلى غرفة العمليات المتنقلة الخاصة بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وغرفة التحكم بأجهزة اللاسلكي المتنقلة.

استمع الثني إلى شرح واف حول آلية عمل شاحنة الكشف عن المخدرات والمتفجرات، حيث أوضح المسؤولون أن جهاز التفتيش الذي يعمل على مساحة خمسين مترا مربعا سيكشف عن أي أجسام أو معادن غريبة داخل الحاويات التي تدخل الموانئ.

من جهة أخرى اطلع الثني على الآلية التي جهزتها الإدارة العامة للشؤون الفنية لتكون غرفة عمليات متنقلة لصالح الإدارة العامة للبحث الجنائي.

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