وزير خارجية الوفاق يلتقى أمين الأمم المتحدة على هامش مؤتمر طوكيو

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرتش، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، اليوم الجمعة، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأكد وزير الخارجية للأمين العام، طلب ليبيا عقد جلسة لمجلس الأمن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر القادم، ودور الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا من أجل إعادة الاستقرار ووقف «العدوان على العاصمة طرابلس».

ونشرت صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفق صور كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، ووزير خارجة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أثناء إجراهما المحادثاث.

وتطرق اللقاء، وفق بيان الخارجية، إلى اجتماع المندوبية العامة الشهر المقبل، وآلية إيجاد مقاربة لموقف الدول الفاعلة لحل الأزمة الليبية.

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ويشارك سيالة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، الذي تنعقد نسخته السابعة حاليًا، بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية. متطرقا في كلمته أمام قمة المؤتمر اليوم، إلى ما وصفه بـ«العدوان على طرابلس» وشروط وقف إطلاق النار.

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