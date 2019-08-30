في ذكرى اعتذار إيطاليا.. عائلة القذافي: ليبيا رقماً صعباً في المعادلة السياسية الدولية

أحيت الصفحة الرسمية الناطقة باسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي، ذكرى اعتذار إيطاليا إلى ليبيا على حقبة الاستعمار.

وقالت الصفحة في تدوينة نشرتها اليوم الجمعة، “يصادف هذا اليوم ذكرى اجبار “كازي روما” على الانحناء خضوعاً لإرادة الشعب الليبي بإيعاز من قائده الرمز الشهيد معمر القذافي. ففي مثل هذا اليوم ال 30 من شهر هانيبال من عام 2008 وفِي سابقة لم يسبقها لها أحد من المحتلين قدمت إيطاليا صاغرةً اعتذارا رسمياً للشعب الليبي عن فترة الاستعمار البغيض. إن الشعب الليبي وهو يتأهب للاحتفال بأعياد الفاتح العظيم، في ذكراه الـ 50 يحق له أن يفتخر بقيادته التاريخية التي جسدت المعني الوحيد والحقيقي للكرامة، وحققت للوطن سيادته وجعلت من ليبيا رقماً صعباً في المعادلة السياسية الدولية”.

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