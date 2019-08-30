النقاط الأبرز في لقاء سيالة مع غوتيريش في طوكيو

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.

وأكد سيالة خلال اللقاء، طلب ليبيا لعقد جلسة لمجلس الأمن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر القادم.

كما ناقش الجانبان دور الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا من أجل إعادة الاستقرار ووقف الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، كما تطرق سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى اجتماع المندوبية العامة الشهر المقبل وآلية إيجاد مقاربة لموقف الدول الفاعلة لحل الأزمة الليبية.

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