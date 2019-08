هذا ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول ليبيا

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش تقريرا حول ليبيا سيقدمه لمجلس الأمن في الجلسة المقرر عقدها مطلع سبتمبر القادم.

ويتضمن التقرير 105 توصية، يؤكد فيه غوتيريش على سيطرة الميليشيات المسلحة على المؤسسات السيادية.

وأعرب في تقريره عن قلقه من وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب يستخدمون في القتال المحتدم في ليبيا، بالإضافة إلى تدفق الأسلحة للبلاد، مذكرا كافة الدول الأعضاء بعدم بيع الأسلحة لليبيا.

