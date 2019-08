عقيلة صالح: تشكيل حكومة وحدة وطنية فور تحرير العاصمة من الإرهاب

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية ، مستدركًا بأنه لا يمكن الوصول لأي حل حاليًّا أثناء المعارك ولغة السلاح.

وقال صالح في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، أمس الخميس، أنه إذا ما تمت سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس سيتم تفعيل الإعلان الدستوري الذي يقر أن مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسًا للوزراء وسيشكل رئيس الوزراء الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين كما يجري في كل أنحاء العالم.

وأضاف أن الإعلان الدستوري الحالي تم إقراره منذ فترة المجلس الانتقالي وتم العمل به وانتخاب مجلس النواب الحالي وهو يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وكيفية انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

