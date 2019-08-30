انقطاع المياه عن عدة مناطق.. والسبب هزة كهربائية

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن وقوع هزة كهربائية أمس الخميس أدت إلى إطفاء الكهرباء عن جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة (الحقل الشرقي) وفصل محطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئر وثلاث مضخات رئيسية.

وأوضح الجهاز، أنه تم على الفور تواصل غرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بغرفة التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا بإعادة التيار الكهربائي الي الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الابار بإعادة شحن المحطات وتشغيل الابار، لافتة إلى استمرار العمل للتسريع بعودة المياه إلى مستحقيها في المدن والمناطق المجاورة لها.

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