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الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على إعادة إعمار ليبيا

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليابان على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية حرص بلاده على التعاون مع المنظمة من أجل معالجة ملفات  إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في دول أفريقية عدة على رأسها ليبيا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على إشادة غوتيريش بالجهود المصرية لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ودورها في دعم جهود مكافحة الإرهاب خاصة في ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ياعم الحاج ارسل قوات من قاعدة محمد نجيب تحسم المعركة فى طرابلس وتحرر مصراطة وسرت والزاوية من المليشيات الارهابية كما حدث عندما شارك الجيش المصرى فى تحرير الكويت وعلى خير اجناد الارض تدمير اوكار الارهاب ثم اعادة التعمير كما حدث فى مصر بعد كان يهدد الخوان بالارهابيين فى سيناء الان تم سحقهم تماما ولم اسمع منذ شهر عن عملية واحدة ارهابية بسيناء بعد استخدام القوة الغاشمة نتمنى استخدامها لدعم الجيش الوطنى الليبى الذى دعم الجيش المصرى فى حرب اكتوبر المجيدة

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