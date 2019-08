الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على إعادة إعمار ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليابان على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية حرص بلاده على التعاون مع المنظمة من أجل معالجة ملفات إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في دول أفريقية عدة على رأسها ليبيا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على إشادة غوتيريش بالجهود المصرية لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ودورها في دعم جهود مكافحة الإرهاب خاصة في ليبيا.

