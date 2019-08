المتوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أن عدد الأسر النازحة في مرزق خلال شهر أغسطس بلغ أكثر من 3,300 اسرة .

وأوضحت المنظمة في تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك أن المنظمة أرسلت مصفوفة تتبع النزوح وفريق تقييم سريع لتحديد الاحتياجات الانسانية العاجلة, وزيارة الاسر المشردة والتي كانت مجبرا على مغادرة منازلها.

وأضافت أنه بعد تحديد الاحتياجات, قدمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع شركاء لها آلية الاستجابة السريعة للمساعدة في انقاذ الارواح الى 433 اسرة مشردة من مرزق الى وادي عتاب.

The post الدولية للهجرة: أكثر من 3300 أسرة نازحة من مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية