جوتيريش يحذر من حرب أهلية في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن خوفه من أن “تغرق ليبيا في حرب أهلية”، ما لم تتخذ خطوات سريعة لإنهاء النزاع الدائر في محيط العاصمة طرابلس.

وحذر جوتيريش في تقرير من إمكانية أن يتحول النزاع الحالي إلى حرب أهلية واسعة النطاق، إذا لم يتم فعل شيء على المدى القصير لوضع حد للصراع.

وحث جميع أطراف النزاع على وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار السياسي، والتوقف عن استخدام الأسلحة والغارات الجوية على المناطق السكنية، لتفادي ضرر قد تلحقه بشكل عشوائي.

وشدد جوتيريش على أن بلوغ حل سياسي للنزاع يتطلب دعما كاملا وجماعيا من المجتمع الدولي، مبديا قلقه الشديد إزاء تقارير تتحدث عن وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جندتهم أطراف الصراع وعن تدفق السلاح إلى البلاد، مطالبا بالاحترام الصارم لحظر التسلح المفروض على ليبيا منذ 2011.

كما دعا إلى إخلاء سبيل اللاجئين والمهاجرين العالقين في مراكز الاحتجاز قرب خط القتال، مشددا على أنهم يحتاجون إلى مأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم أو العودة بأمان إلى بلدانهم.

