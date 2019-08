المتوسط

ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح مجلس الوزراء الألماني أن ميركل بحثت مع بوتين الأوضاع في ليبيا وسوريا، وأكد الجانبان دعمهما لخطط المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة.

