المتوسط

قام وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة بزيارة للجناح الليبي في معرض الاقتصاد المقام على هامش مؤتمر طوكيو الدولي .

واستعرض سيالة مع المشرفين على الجناح أبرز الموضوعات الاقتصادية التي يتم تسويقها عبر هذا الجناح والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحفز الشركات الأجنبية على استثمار أموالها وإمكانياتها داخل ليبيا خاصة في ظل ما تزخر به البلاد من موارد طبيعية ومشاريع تنموية طموحة.

كما التقى بالطالبة الليبية مروى قرين المنخرطة في مبادرة آبيه لبناء القدرات التي تشرف عليها وزارة الخارجية اليابانية.

وأوضحت وزارة الخارجية عبر صفحتها على فيسبوك أن الطالبة ساهمت باختراع لاقى استحسان القائمين على المبادرة والشركات اليابانية حيث استطاعت من خلال تقنية معينة أن تجعل الطفل يتفاعل مع أفلام الكرتون تعليميا أو حركيا بمجرد إعطاء أوامر معينة لأبطال الكرتون.

يشار إلى أن مبادرة آبيه تفتح أبوابها لكل الطلبة الأفارقة بما فيها ليبيا للترشح في مرحلتها الثانية التي تنتهي مدة التقديم لها في19 أكتوبر 2019.

The post سيالة يتفقد الجناح الليبي في معرض الاقتصاد بطوكيو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية