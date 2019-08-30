إجراء أول عملية زراعة قوقعة في “طبرق الطبي”

أجرى فريق زراعة القوقعة أول عملية من نوعها في مركز طبرق الطبي لطفل من بلدية امساعد، حيث تألف طاقم العملية من عدد من الاطباء المختصين في جراحة الأذن والحنجرة رفقة اخصائي السمعيات والمخاطبة.

هذه العملية التي تستوجب السفر الى مستشفيات متخصصة باتت الآن اقرب لمستحقيها في طبرق ومن هذا المنطلق يفكر الفريق في تأسيس مركز خاص بزراعة القوقعة في المدينة بعد أن كان أقرب مركز مختص في بنغازي

وصرح جراح الاذن والانف والحنجرة الزائر من مركز بنغازي الطبي، الدكتور سالم اعمير، لـ218 أن 15 حالة مسجلة في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مركز طبرق الطبي سيستهدفها فريق العمليات الجراحي خلال المدة المقبلة في بادرة من ادارة المستشفى تسعى من خلالها لسد حاجة المرضى من العلاج والعمليات الجراحية في اختصاصات مختلفة.

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