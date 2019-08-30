الثني برفقة بوشناف يفتتحان مركز شرطة الفويهات

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أمس مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي الذي تمت إزالته وإنشاؤه مجددا، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2018، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، ليكون بذلك أكبر المراكز العاملة مساحة في المدينة.

وحضر مراسم الاحتفال للمركز الذي تعرض للحرق والضرر بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة، عدد من المسؤولين في الحكومة.

هذا وتجول الثني في مرافق المركز التي تم تجهيزها على أعلى المستويات لتضم صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة.

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