سيالة يكشف موقف حكومة الوفاق من وقف النار غير المشروط

أبدى وزير الخارجية المُفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، رفضه للمطالب التي تُنادي بوقف النار غير المشروط، مُشيراً إلى أنها تُعتبر مُساواة بين الطرف المُعتدي والطرف المُدافع، حسب قوله.

وقال سيالة في كلمة ألقاها خلال قمة التيكاد في العاصمة اليابانية، طوكيو، إن قوات الوفاق “حققت تقدماً ملموساً في القضاء على الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه”.

واتهم وزير الخارجية المُفوض الجيش الوطني بالتسبب في تشريد ما يزيد عن 100 ألف مواطن ومقتل أكثر من 1000 آخرين، منذ تحرّكه نحو العاصمة في أبريل الماضي.

ورحّب سيالة بموقف اليابان في اجتماع (G7) الداعم للحل السلمي ووقف العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس.

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