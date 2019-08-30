الآغا: تنفيذ قانون زيادة مرتبات التعليم من اختصاص مالية المؤقتة 

قال رئيس قسم السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا إن الزيادة التي أقرها مجلس النواب لقطاع التعليم تتجاوز السبعة مليارات دينار، وإن مليارين منها تخص المنطقة الشرقية.

الآغا وفي تصريح لقناتنا ردا على اتهامات نقابة التعليم بمسؤولية رئيس مركزي البيضاء عن صرف الزيادة المقررة للمعلمين في المنطقة الشرقية، قال إن وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي الجهة المسؤولة عن صرف هذه الزيادة، مشيرا إلى وجود عجز مالي في التمويل والاقتراض من المصارف التجارية لتغطية هذه النفقات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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