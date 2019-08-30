السيسي وغوتيريش ينقشان التطورات في ليبيا

العنوان_يوكوهاما

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.

المتحدث باسم رئاسجة الجمهورية المصرية بسام راضي قال إن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية من بينها الملف الليبي.

وتوافق السيسي وغوتيريس بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الخصوص خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

واستعرض غوتيريس الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتوصل لحلول سياسية لتلك القضايا،مشيراً إلى حرص المنظمة الأممية على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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