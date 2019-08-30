مستجدات الأوضاع العسكرية بمحاور القتال في طرابلس

شهدت محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس هدوءاً حذراً بعد يوم من المعارك التي شهدها محور السبيعة ووادي الربيع والزطارنة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ غارتين إحداهما في طريق المطار، وأخرى في محور وادي الربيع مع اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين.

وفي محور الزطارنة أشارت مصادر إلى وصول تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين من بينها معدات ثقيلة.

كما شهد محور السبيعة معارك عنيفة استعملت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كبدت فيها الوحدات العسكرية التابعة للجيش المجموعات المسلحة خسائر كبيرة وصلت إلى مقتل 5 من عناصرها وتدمير 3 آليات مسلحة.