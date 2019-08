المتوسط

افتتحت أمس الخميس، وحدة الرعاية الصحية الجديد الكائنة بمحلة الجديد بحي إنزيلة بسبها.

ونقلت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عن مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل خضري، قوله، سبق الافتتاح تجهيز متكامل للمقر كما تطلب بعض أعمال الصيانة اللازمة عليه ليظهر بالصورة النموذجية المطلوبة ليبدأ من اليوم في استقبال الحالات المرضية فقد كانت تشتكي هذه المنطقة من نقص في الخدمات الصحية، الأمر التي أجبرهم على العمل سريعاً على اكتمال وإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت .

وأضاف عبد الجليل يتواجد حالياً بمركز الرعاية الصحية الجديد حوالي 100 عنصر من العناصر الطبية والإدارية تم إعادة تنسيبهم بخطة أعدت ونُسقت مسبقاً، إضافة إلى أن الشركة الطبية التي كُلفت من قبل وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بشأن تجهيز المركز بالمعدات والأجهزة قد أتمت ووفرت ما يلزمه الآن.

وتابع ولكن هناك بعض النواقص البسيطة التي سيسعون لتوفيرها، مؤكدا أن إدارة الخدمات الصحية سبها ستدعم هذا المرفق بكل ما يتطلبه ويتوفر في المخازن أسوة بغيره من المراكز.

The post افتتاح وحدة رعاية صحية بحي إنزيلة بسبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية