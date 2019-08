المتوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، على ضرورة التعاون للمضي قدما في استئناف العملية السياسية ونبذ العنف واستخدام السلاح، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنهاء التدخلات السلبية الخارجية وضررها على العملية السياسية.

وتطرق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم الجمعة لمناقشة تطورات الأحداث الدائرة في ليبيا، وسير العملية السياسية وما تواجهها من عراقيل، تطرقا إلى الملف الاقتصادي، إذ اتفقا على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية بما يرفع مستوى المعيشة للمواطن الليبي ويحقق له حياة كريمة.

The post المشري والسفير الأمريكي يؤكدا ضرورة التعاون لاستئناف العملية السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية