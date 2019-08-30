أيوب قاسم لـ«الوسط»: جهود المنظمة الدولية للهجرة لا ترتقي لما تجنيه من أموال باسم دعم ليبيا

لا شك أن القوات البحرية لها دور كبير في حماية ومراقبة المياه الليبية من الأعمال غير المشروعة ومكافحة التهريب والجريمة والمتاجرة بالبشر، ومراقبة حركة السفن والمرور البري بالمياه الليبية، وعدم إخلالها بقواعد الحركة والمرور المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية.

الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، تحدث في حوار مع جريدة «الوسط» عن مهام حرس السواحل وفقًا للقانون الليبي، كما كشف أنه لا توجد غرفة عمليات ليبية- إيطالية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بل تعاون وفقًا لاتفاقية 2008، وانتقد قلة الإمكانات التي تعانيها القوات.

في البداية قال قاسم، إن مهام حرس السواحل ترتكز في حماية ومراقبة المياه الليبية من الأعمال غير المشروعة ومكافحة التهريب والجريمة والمتاجرة بالبشر، ومراقبة حركة السفن والمرور البري بالمياه الليبية، وعدم إخلالها بقواعد الحركة والمرور المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، وعدم تلويث البحر أو القيام بأي أعمال مخالفة للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى حماية السفن الليبية والصيادين في تلك المياه، والقيام بأعمال البحث والإنقاذ والمشاركة فيها.

ولفت الناطق باسم القوات البحرية الليبية، إلى تدريب عناصر حرس السواحل في ورش عمل عن طريق الهجرة الدولية في تونس وفي ليبيا لعدة أيام (البعثة الأوروبية للدعم في ليبيا) ولكن بأعداد محددة وعلى فترات، «نعتبرها كساندوتشات معرفية» لا أكثر، ودون دراسة جدوى حقيقية من قبل الجانب الليبي، بحسب وصفه.

وكشف تدريب 400 عنصر من حرس السواحل الليبي في المجالات البحرية المختلفة بعدة بلدان أوروبية، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت مع البحرية وحرس السواحل مع عملية «صوفيا»، موضحًا أن هذا التدريب مستمر في مرحلته الثانية.

لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تدريب 500 عنصر، «لازال التدريب مستمر في المواقع الأرضية والساحلية».

وعن التعاون بين البحرية الليبية والإيطالية، أوضح قاسم أنه لا توجد غرفة عمليات ليبية- إيطالية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بل تعاون وفقًا لاتفاقية 2008، «هم ملتزمون بتنفيذ ما ورد فيها، ونحن نعمل على تحصيل حقوقنا المدونة في الاتفاقية»، لافتًا إلى أن هناك ظروفًا تصعب تنفيذ بعض المواد، «لكن هناك إرادة من الطرفين بالعمل بالاتفاقية وتنفيذ ما فيها بشكل يحقق مصلحة الطرفين ويراعي الظروف الاستثنائية والحالية التي تمر بها البلاد».

وأضاف قاسم أن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وليام ليساسونيق، تعهد بتقديم الدعم لحرس السواحل الليبي، مثل بعض الأعمال في مجال التدريب وبناء القدرات محليًا وبالخارج، من خلال دورات بسيطة وسريعة، كما وفرت المنظمة أجهزة اتصالات بحرية وحاسب آلي منظومات، ودعم نقاط الإنزال، ومنظومة حصر وتسجيل، كما تم تقديم بعض المساعدات للمهاجرين غير الشرعيين في مناطق الإنزال.

لكنه شدد على أن الدعم الذي تقدمه المنظمة «قليل ولا يرتقي» لما تجنيه من أموال باسم دعم جهود ليبيا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، «لا تزال هذه المنظمة وغيرها تنظر إلى المهاجر غير الشرعي ولا تنظر لجهود أفرادنا واحتياجاتهم وما تحتاجه الدولة الليبية كاستحقاق لها على ما تقوم به من جهود.. وتبقى مسؤولية الحكومة مراقبة عمل هذه المنظمة وغيرها، ومحاسبتها على ما تدعي أنها تنفقه من أموال في ليبيا».

وعن تعهد السفير الألماني بتقديم الدعم لليبيا في المجال البحري، أكد قاسم أنه لا يوجد دعم مباشر من برلين، بينما الدعم عن طريق الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي.

وحول المناطق التي تعتبر خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الليبية، ويستغلها المهربون في المنطقة الساحلية الممتدة من مصراتة إلى رأس إجدير، أوضح أن حرس السواحل والنقاط البحرية تتواجد على طول الساحل، لكن بعضها يعاني قلة الإمكانات؛ لذلك فهي غير مفعلة مع عدم توافر القطع والمنشآت وغيرها، «لو توافرت الإمكانات يمكننا تفعيلها خلال فترة وجيزة».

وردًا على سؤال «الوسط»، حول «هل فتحتم تحقيقًا رسميًا في مزاعم التقارير الدولية حول بيع المهاجرين في ليبيا»، قال إن هذا التساؤل يوجه لجهات الاختصاص في الدولة الليبية.

وعن أسباب إرجاع المهاجرين إلى ليبيا بدل ترك سفن المنظمات الدولية لإنقاذهم ونقلهم إلى أوروبا، قال إن ليبيا دولة ذات سيادة ولا نريد أن تصبح بوابة عبور، وحدودها مشرعة شمالاً وجنوبًا برًا وبحرًا، «نقوم بواجب السيادة ولنا واجبات وعلينا حقوق»، مضيفًا: «لو تركنا المهاجرين يصلون إلى أوروبا، فإن الهجرة غير الشرعية لن تتوقف وستزيد بمئات الألوف، وقد تصل مستقبلاً إلى الملايين ولن تنتهي».

فيما نفى اتهامات منظمات دولية لحرس السواحل الليبي بالتسبب في مقتل المهاجرين في البحر، قائلاً: «نحن نقوم بعمليات الإنقاذ وفقًا للمعايير الدولية»، مؤكداً أن هذه الاتهامات جزء من الحرب التي تشنها تلك المنظمات ضد البحرية وحرس السواحل الليبية، لوقف نجاحاتنا في محاربة ثقافة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد على ضرورة وضع خطط متكاملة لإدارة الحدود وحوكمة الهجرة، من أجل الإدارة المتكاملة للحدود، «نتمنى وضع رؤية ليبية واحدة ومشتركة تشمل كل الأجهزة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بل كل مؤسسات الدولة الليبية».

وشدد على أن حرس السواحل أحبط العديد من عمليات تهريب الوقود عبر البحر خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ تم ضبط نحو 14 ناقلة وقود مختلفة الأحجام، «نجحنا بشكل كبير في إيقاف تهريب الوقود من البحر ولازلنا نرصد مناطق التهريب عن كثب، ولو توافرت لدينا الإمكانات والقطع المناسبة نعدكم بأننا قادرون على إيقاف كل الأعمال غير المشروعة في البحر سواء تهريب البشر أو الوقود»، مضيفًا أن البحرية الليبية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتوفير كل احتياجات العمل البحري المعاصر.

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