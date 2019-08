لجنة الهيئة تتفقد المؤسسات الشبابية والرياضية بأوباري

المتوسط

قامت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بزيارة تفقدية للمؤسسات الشبابية والرياضية بمنطقة أوباري.

وتمكنت اللجنة في اليوم الاول من زيارة 6 مواقع اطلعت من خلالها على حالة البنية التحتية لأندية الوفاء والهلال و التضامن بالحطية والامل بالقعيرات والتسامح والتي تعاني من تدهور كبير في بنيتها التحتية.

وأشارت الهيئة العامة للشباب والرياضة عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن الهيئة تمكنت في فترة وجيزة من إبرام أربعة عقود مع شركات مختصة لتنفيذ خطة الصيانة التي تستهدف نادي الوفاء ونادي الأمل و نادي اسامة ونادي فارس ونادي الوادي الاخضر.

وأضافت أن الشركات بدأت فعلياً في تنفيذ تلك التعاقدات، كما قامت الهيئة بتجهيز بيوت الشباب الفجيج، وعكفت اللجنة على دراسة احتياجات كافة المؤسسات الشبابية والرياضية بالمنطقة لإحالتها لرئيس الهيئة لعرضها على المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق لتتمكن الهيئة من تنفيذ احتياجات مناطق الجنوب بصفة عامة و أوباري بصفة خاصة

