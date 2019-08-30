أمن بنغازي تنفي سيطرة خارجين عن القانون على قسم المرور

العنوان_بنغازي

نفت مديرية أمن بنغازي ما يتم تداوله والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سيطرة عدد من الخارجين عن القانون على قسم المرور والتراخيص بنغازي.

مديرية الأمن وفي منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك أكدت قدرتها التامة على حماية مقراتها وكافة أقسامها ومراكزها، وأن هذه الحملة الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا محاولة لإفشال الحملة المرورية.

كما أكدت المديرية سير الحملة المرورية على أكمل وجه بالتعاون مع مختلف الجهات، داعية كافة المواطنين إلى الالتزام بتسجيل مركباتهم الآلية وتركيب لوحاتها المعدنية، وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي تهدف لإفشال جهود الحملات المقامة بالخصوص.

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