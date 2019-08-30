المشري يلتقي السفير الأمريكي الجديد في ليبيا 

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تطورات الأحداث الدائرة في ليبيا، وسير العملية السياسية وما تواجهها من عراقيل.

وأكد المشري خلال اللقاء أن العملية التي يقوم بها الجيش في طرابلس جمدت العملية السياسية وتسببت في حمام دم بالمنطقة الغربية لم يسلم منه حتى المدنيون، بل إنهم كانوا مستهدفين من قبل هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية حسب وصفه.

وبحسب إعلام مجلس الدولة فإن الطرفين شددا على ضرورة التعاون للمضي قدما في استئناف العملية السياسية ونبذ العنف واستخدام السلاح، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنهاء التدخلات السلبية الخارجية وضررها على العملية السياسية.

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