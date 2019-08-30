شاهد :مراسم افتتاح مركز شرطة الفويهات ببنغازي

دشّن امس الخميس ،مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي الذي تمت إزالته وإنشائه مجددا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2018 ميلادي، بقيمة إجمالية بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار، ليكون بذلك أكبر المراكز العاملة مساحة في المدينة.

و تبلغ القيمة الفعلية لعقد إنشاء المركز المقام على دورين والذي يضم العديد من الملاحق الخدمية (2,756,733.525 د.ل).

و مرافق المركز التي تم تجهيزها وفقا لأعلى مستوى لتضم صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة.

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