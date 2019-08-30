مصادر من الجيش ..المليشيات تقوم باعتقال الوطنيين الشرفاء في طرابلس

العنوان_طرابلس

ذكر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، أن مليشيات الإرهابية تلقت ضربه قوية بعد محاولة تقدمها باتجاه منطقة الزطارنة، لافتًا إلى سقوط أكثر من 18 قتيلا في صفوفهم.

وأكد المركز الإعلامي للواء 73 مشاة – في بيان له – عن وجود مناوشات من حين لآخر بمحور كزيرما، مضيفًا أن الوحدات تتواجد في جميع نقاط التمركز المعلومة لدى غرفة عمليات الكرامة، بالأحياء البرية ومحور كزيرما وكوبري المطار.

وأوضح المركز الإعلامي استمرار حملات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها مليشيات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس، لكل مؤيدي القوات المسلحة العربية الليبية.

وبدوره، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الوحدات العسكرية بقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية، قد قامت بالتقدم لتحرير مدينة غريان من قبضة الميليشيات التي تحتلها، موضحًا أن ذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو الليبي.

وأضاف المركز الإعلامي – في بيان مرئي – أنه تمت السيطرة على منطقة غوط الريح، ثم منطقتي كليبة وبني وزير، المُتاخمتين بمدينة غريان، والقضاء على الميليشيات التي كانت تتحصن في مواقع لمواجهة هذا التقدم.

وأضاف المركز الإعلامي أنه تم تدمير بعض الأسلحة، بالإضافة إلى 12 عربة مسلحة، مُبينًا خروج أهالي منطقتي كليبة وبني وزير، للالتحام مع القوات المسلحة التي تتقدم الآن إلى وسط المدينة، للسيطرة عليها وإعادتها إلى حضن الوطن

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