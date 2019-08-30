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هدوء حذر في محاور القتال بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس هدوءا حذرا بعد يوم من المعارك التي شهدها محور السبيعة ووادي الربيع والزطارنة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

ونفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارتين إحداهما في طريق المطار، وأخرى في محور وادي الربيع مع اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين.

وأشارت مصادر في محور الزطارنة إلى وصول تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين من بينها معدات ثقيلة، كما شهد محور السبيعة معارك عنيفة استعملت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كبدت فيها الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني المجموعات المسلحة التابعة للوفاق خسائر كبيرة وصلت إلى مقتل خمسة من عناصرها وتدمير ثلاث آليات مسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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