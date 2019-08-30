مورو: إذا فزت سأقوم بتشجير الحدود التونسية مع ليبيا

تعهد مرشح حزب النهضة للرئاسية التونسية عبدالفتاح مورو بتشجير الحدود المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا في حال فوزه بالرئاسة؛ مرجعا سبب ذلك إلى الحد من تسلل المهريين والجماعات الإرهابية إلى بلاده، وشدد مورو في مقابلة مع إذاعة موزاييك على ضرورة ما أسماه إنهاء الحياد السلبي مع الأزمة الليبية.

وكانت “حركة النهضة” التونسية قد قررت في وقت سابق تزكية رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس .

يشار إلى أن ترشيح “مورو” -نائب رئيس حركة النهضة- تقرر في اجتماع مجلس شورى الحركة، كان المرة الأولى التي ترشح فيها -“النهضة،المحسوبة على التيار الإسلامي”- أحد الأعضاء لرئاسة الجمهورية .

ويتوقع أن تجرى الانتخابات لخوض المنافسة على رئاسة الجمهورية التونسية في شهر سبتمبر المقبل وقد تمت الدعوة إليها بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في شهر يوليو الماضي.

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