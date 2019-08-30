مديرية أمن بنغازي ينفي سيطرة الخارجين عن القانون على مقر قسم المرور والتراخيص بنغازي

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال)- نفت مديرية أمن بنغازي شائعات سيطرة عدد من الخارجين عن القانون على مقر قسم المرور والتراخيص بنغازي.

قالت مديرية أمن بنغازي – في بيان نشرته عبر موقعها في فيسبوك – إن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سيطرة عدد من الخارجين عن القانون على قسم المرور والتراخيص بنغازي غير صحيح.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بأن مديرية أمن بنغازي تقوم بدورها في تأمين المدينة ومواطنيها.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن مديرية أمن بنغازي، لديها القدرة التامة على حماية مقراتها وكافة أقسامها ومراكزها، وأن الحملة الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضدها، تسعى لإفشال الحملة المرورية التي جعلت آلاف المواطنين يتهافتون على قسم المرور والتراخيص، لتسجيل مركباتهم الآلية وفقًا للقانون، ومنعًا لأية خروقات أمنية.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أن الحملة المرورية تسير على أكمل وجه، بالتعاون مع مختلف الجهات والمواطنين، وفي الوقت ذاته نوّه أن إجراءات تسجيل المركبات الآلية تسير بكل سهولة ويسر، من خلال أعضاء هيأة الشرطة والموظفين المدنيين بقسم المرور والتراخيص بنغازي.

ودعا مكتب الإعلامي الأمني كافة المواطنين، الالتزام بتسجيل مركباتهم الآلية وتركيب لوحاتها المعدنية، وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي تهدف لإفشال جهود الحملات المقامة بالخصوص. (وال – بنغازي) س س/ ر ت

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