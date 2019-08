المتوسط

أكد مرشح حزب النهضة للرئاسية التونسية عبدالفتاح مورو على ضرورة ما أسماه إنهاء الحياد السلبي مع الأزمة الليبية.

وتعهد في تصريحات إعلامية بتشجير الحدود المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا في حال فوزه بالرئاسة؛ مرجعا سبب ذلك إلى الحد من تسلل المهريين والجماعات الإرهابية إلى بلاده.

