الثني يبحث تفعيل المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار ببنغازي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أمس الخميس، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير فرع الهيئة العامة للإسكان والمرافق بنغازي مصطفى بوزغيبة، ورئيس مجلس الإدارة بمكتب العمارة للاستشارات الهندسية حسن محمد عكوش، ومدير مشروع السلاوي بشركة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى عدد من المختصين، لمناقشة استئناف وتفعيل المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار (الوحيشي) بالمدينة.

كما تناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل واستئناف العمل بمشروع السلاوي للمرافق المتكاملة تحديدا بمنطقة حي المختار (الوحيشي) المحددة ما بين طريق الدائري الثالث والرابع والتي يحدها من الشمال شارع لبنان ومن الجنوب شارع سوريا بمساحة إجمالية تقدر بـ 200 هكتار.

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