وزارة داخلية الموقتة توفر جهازا للكشف عن المخدرات بالموانئ

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة توفيرها «جهاز الكشف عن المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى أنها ستعمل في «مداخل موانئ الشحن البحري».

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، الخميس، أن «الجهاز يعمل على مساحة 50 مترا مربعا لتدخل أسفل منه شاحنات نقل البضائع»، وفقا للصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «هذا الجهاز سيعمل مع جهاز مكافحة تهريب الجمارك، وسيشكل نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

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وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أن الجهاز يمكن استخدامه أيضا في «الكشف عن المتفجرات والمعادن والآثار».

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