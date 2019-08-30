مالطا تؤكد دعمها لجهود “سلامة”

أكد وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا، التزام بلاده بدعم الجهود الأممية في ليبيا، الرامية لترسيخ الحلول التي تضمن السلام والأمن في ليبيا والمنطقة.

وأشار وزير الخارجية المالطي، في تصريحه الذي كشف عنه في جلسة أعمال للاتحاد الأوروبي، إلى التنسيق الذي تقوم به مالطا مع دول الاتحاد من أجل توحيد موقف مشترك أوروبي حول ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام فيها.

وقد التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع الرئيس المالطي جورج فيللا مطلع الشهر الجاري لبحث تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة كما التقى سلامة في العاصمة المالطية فاليتا، رئيس وزراء مالطا بحضور وزير الخارجية، لتبادل الآراء حول ليبيا وكذلك جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد.

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