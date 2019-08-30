بعد فقدانه السمع نهائيًا..عملية زراعة قوقعة لشاب في مركز طبرق الطبي للمرة الأولى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز طبرق الطبي اليوم الجمعة عن إجراء العملية الثانية لزراعة قوقعة الأذن لشاب يبلغ من العمر 32 عاما من منطقة القيقب.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الشاب كان قد فقد السمع نهائيآ منذ سنتين وسوف يرجع له السمع بعد تركيب الجهاز الخارجي، دون الحاجة إلى تأهيل سمعي نظرا لأنه يتكلم بطلاقة.

وأكد المكتب الإعلامي أن الجهاز الداخلي حديث ويوزع لأول مرة في ليبيا في مركز طبرق الطبي، لافتا .

وأضاف المكتب أنه قام بإجراء العملية فريق زراعة القوقعة الزائر والذي يتكون من الجراحين دكتور سالم عمير، دكتور حسين الخمري، ودكتور مصطفى العبود، وإخصائية السمعيات دكتور فارعة البابور.

وأشار المكتب إلى أن فريق التأهيل السمعي اللفظي مكون من مريم الكيلاني، نجاة اقريصه، برفقة الفريق لتجهيز الحالات قبل العمليات و تدريب أخصائيي التأهيل بالمركز .

وكان مركز طبرق الطبي شهد أمس الخميس إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفل يبلغ من العمر خمسة سنوات من منطقة أمساعد.

وقام الفريق الطبي بالكشف على العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة قوقعة بطبرق والمناطق المحيطة و تم تجهيز العديد من الحالات لكى يتم إجراءها فى الزيارات القادمة للفريق.

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