حضور أمني لافت في بلدات باطن الجبل

يعمل رجال المرور التابعون لمديرية أمن باطن الجبل على تأمين الطرقات والمفترقات وتنظيم حركة السير وملاحقة المخالفين لساعات طوال بالرغم من الإمكانيات القليلة المقدمة لهم

وباتت علامات تفعيل القانون المروري واضحة في مناطق باطن الجبل، حيث تشهد انتشارا واسعا للدوريات الأمنية في مختلف الشوارع مع حضور لافت لرجال المرور التابعين لمديرية أمن المنطقة بهدف تنظيم حركة السير والتخفيف من ازدحام المرور ومتابعة المخالفين.

ويقف رجال المرور في مفترقات الطرق على مدى ساعات طوال رغم قلة الإمكانات التي تساعدهم في أداء عملهم على أكمل وجه، ولعل اللافت هنا هو تجاوب المواطنين معهم واحترام مهنتهم .

وتأتي هذه الوقفة الجادة في وقت أنهكت فيه الحروب سير مختلف الأعمال في البلاد وباعدت القطيعة السياسية بين البلاد والقانون غير أن هذه المبادرة تعطي درسا في الإخلاص والعمل على مكافحة الظواهر السلبية التي تتنافى مع قواعد الأمن المروري .

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