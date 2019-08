نفت مديرية أمن بنغازي ما يتم تداوله والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سيطرة عدد من الخارجين عن القانون على قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وأكدت المديرية افي منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك قدرتها التامة على حماية مقراتها وكافة أقسامها ومراكزها، وأن هذه الحملة الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا محاولة لإفشال الحملة المرورية.

