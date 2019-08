أعلن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية ،عن رفضه لشحنة أرز من نوع طويل الحبة يحمل العلامة التجارية “أبو البنت” وصلت عبر ميناء مصراتة.

وقال المركز ، إن تم رفض 7040 كرتونة معبأة في تايلاند ،وذلك لارتفاع الحبوب المتبقعة، وقد تم حجز هذه الشحنة بإيصال رقم 1563111 بعدد 4 حاويات.

The post مركز الرقابة على الأدوية والأغذية يرفض شحنة أرز بميناء مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية